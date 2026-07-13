Miss Universo Chile 2026 definió a sus semifinalistas: Revisa la lista de las 20 candidatas clasificadas

13 jul. 2026 - 00:33 hrs.

Tras el desfile de trajes de baño y black, los cinco jurados evaluaron y escogieron a las 18 candidatas que seguirán su camino rumbo al Miss Universo Chile 2026.

Recordemos que los jueces podían otorgar a las candidatas un total de 10 puntos cada uno, en las categorías "Traje de Baño" y "Pasarela Black", respectivamente.

Las semifinalistas del Miss Universo Chile 2026

De esta forma, las primeras 18 candidatas que clasificaron a la semifinal del próximo domingo 19 de julio son:

Roxana Muñoz , Miss Maipú

, Miss Maipú Josefina Flores , Miss Antártica

, Miss Antártica Antonella Pastenes , Miss Antofagasta

, Miss Antofagasta Fernanda Sepúlveda , Miss Padre Las Casas

, Miss Padre Las Casas Carla González , Miss Peñalolén

, Miss Peñalolén Javiera Pino , Miss Huechuraba

, Miss Huechuraba Catalina Vallejos , Miss Pucón

, Miss Pucón Sofía Arteaga , Miss La Reina

, Miss La Reina Claudia Kaempfe , Miss Machalí

, Miss Machalí Mariane Kiss , Miss Los Ángeles

, Miss Los Ángeles Arantxa Ramírez , Miss Vitacura

, Miss Vitacura Javiera Barrie , Miss Las Condes

, Miss Las Condes María Victoria Gazale , Miss San Pedro de La Paz

, Miss San Pedro de La Paz Martina Avendaño , Miss Talca

, Miss Talca Sofía Surriba , Miss Concepción

, Miss Concepción Krishna Sandoval , Miss Temuco

, Miss Temuco Dominga López , Miss Viña del Mar

, Miss Viña del Mar Scarlette Hermosilla, Miss Lo Barnechea

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A través de un código QR, el público eligió a las otras dos candidatas que pasaron a la semifinal: Claudia Arteaga, Miss Rancagua; y Victoria Jiménez, Miss Loncoche.

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