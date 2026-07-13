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Miss Universo Chile 2026 definió a sus semifinalistas: Revisa la lista de las 20 candidatas clasificadas

  • Por Sebastián Paillafil

Tras el desfile de trajes de baño y black, los cinco jurados evaluaron y escogieron a las 18 candidatas que seguirán su camino rumbo al Miss Universo Chile 2026.

Recordemos que los jueces podían otorgar a las candidatas un total de 10 puntos cada uno, en las categorías "Traje de Baño" y "Pasarela Black", respectivamente.

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De esta forma, las primeras 18 candidatas que clasificaron a la semifinal del próximo domingo 19 de julio son:

  • Roxana Muñoz, Miss Maipú
  • Josefina Flores, Miss Antártica
  • Antonella Pastenes, Miss Antofagasta
  • Fernanda Sepúlveda, Miss Padre Las Casas
  • Carla González, Miss Peñalolén
  • Javiera Pino, Miss Huechuraba
  • Catalina Vallejos, Miss Pucón
  • Sofía Arteaga, Miss La Reina
  • Claudia Kaempfe, Miss Machalí
  • Mariane Kiss, Miss Los Ángeles
  • Arantxa Ramírez, Miss Vitacura
  • Javiera Barrie, Miss Las Condes
  • María Victoria Gazale, Miss San Pedro de La Paz
  • Martina Avendaño, Miss Talca
  • Sofía Surriba, Miss Concepción
  • Krishna Sandoval, Miss Temuco
  • Dominga López, Miss Viña del Mar
  • Scarlette Hermosilla, Miss Lo Barnechea
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A través de un código QR, el público eligió a las otras dos candidatas que pasaron a la semifinal: Claudia Arteaga, Miss Rancagua; y  Victoria Jiménez, Miss Loncoche.

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