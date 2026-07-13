Miss Universo Chile 2026 definió a sus semifinalistas: Revisa la lista de las 20 candidatas clasificadas
Tras el desfile de trajes de baño y black, los cinco jurados evaluaron y escogieron a las 18 candidatas que seguirán su camino rumbo al Miss Universo Chile 2026.
Recordemos que los jueces podían otorgar a las candidatas un total de 10 puntos cada uno, en las categorías "Traje de Baño" y "Pasarela Black", respectivamente.
Las semifinalistas del Miss Universo Chile 2026
De esta forma, las primeras 18 candidatas que clasificaron a la semifinal del próximo domingo 19 de julio son:
- Roxana Muñoz, Miss Maipú
- Josefina Flores, Miss Antártica
- Antonella Pastenes, Miss Antofagasta
- Fernanda Sepúlveda, Miss Padre Las Casas
- Carla González, Miss Peñalolén
- Javiera Pino, Miss Huechuraba
- Catalina Vallejos, Miss Pucón
- Sofía Arteaga, Miss La Reina
- Claudia Kaempfe, Miss Machalí
- Mariane Kiss, Miss Los Ángeles
- Arantxa Ramírez, Miss Vitacura
- Javiera Barrie, Miss Las Condes
- María Victoria Gazale, Miss San Pedro de La Paz
- Martina Avendaño, Miss Talca
- Sofía Surriba, Miss Concepción
- Krishna Sandoval, Miss Temuco
- Dominga López, Miss Viña del Mar
- Scarlette Hermosilla, Miss Lo Barnechea
A través de un código QR, el público eligió a las otras dos candidatas que pasaron a la semifinal: Claudia Arteaga, Miss Rancagua; y Victoria Jiménez, Miss Loncoche.
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