"Julio César, Hualpeeeeén": JC Rodríguez sacó carcajadas con inesperado grito en Miss Universo Chile

12 jul. 2026 - 23:31 hrs.

En la obertura de la primera noche del Miss Universo Chile 2026, las candidatas se lucieron con un baile mientras vestían de blanco, para luego cada una gritar el nombre de su comuna.

Tras ello, se vivió uno de los momentos más llamativos del inicio de la etapa decisiva para definir a quién representará a nuestro país en el certamen internacional en Puerto Rico.

El divertido momento de JC

A la escena se sumó el animador, Julio César Rodríguez, quien dio un emotivo discurso de bienvenida, haciendo hincapié en la importancia del concurso de belleza.

Mega

En un cierre inesperado, el conductor sacó carcajadas en el estudio al imitar a las candidatas, diciendo su nombre y la comuna que representan.

"Julio César, Hualpeeeeén", gritó JC, dejando un memorable momento.

Todo sobre Miss Universo Chile