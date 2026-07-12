Con renovado himno y el tradicional grito de candidatas: Así fue la obertura del Miss Universo Chile 2026

  • Por Sebastián Paillafil

Este domingo 12 de julio comenzó la etapa decisiva para definir a la nueva Miss Universo Chile, quien representará a nuestro país en el certamen internacional en Puerto Rico.

Como es tradición en el evento de belleza, la noche partió con las 29 candidatas a la corona desfilando, mientras sonaba el himno del Miss Chile.

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Cabe señalar que se trató de una reversión del clásico opening, el cual contó con las voces de cada una de las aspirantes al máximo título de belleza nacional.

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Tras ello, las candidatas fueron pasando una a una para presentarse ante el público y realizar el tradicional grito de la comuna que representan.

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Finalmente, todas las candidatas volvieron a su lugar en medio de los vítores y aplausos del público.

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