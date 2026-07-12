Con renovado himno y el tradicional grito de candidatas: Así fue la obertura del Miss Universo Chile 2026

12 jul. 2026 - 22:10 hrs.

Este domingo 12 de julio comenzó la etapa decisiva para definir a la nueva Miss Universo Chile, quien representará a nuestro país en el certamen internacional en Puerto Rico.

Como es tradición en el evento de belleza, la noche partió con las 29 candidatas a la corona desfilando, mientras sonaba el himno del Miss Chile.

La gran obertura del Miss Universo Chile 2026

Cabe señalar que se trató de una reversión del clásico opening, el cual contó con las voces de cada una de las aspirantes al máximo título de belleza nacional.

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Tras ello, las candidatas fueron pasando una a una para presentarse ante el público y realizar el tradicional grito de la comuna que representan.

Finalmente, todas las candidatas volvieron a su lugar en medio de los vítores y aplausos del público.

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