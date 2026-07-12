En búsqueda de la representante chilena: Conoce a qué hora comienza el Miss Universo Chile 2026 por Mega

12 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Este domingo 12 de julio inicia la recta final para saber cuál de las candidatas será elegida como la nueva Miss Universo Chile y que nos representará en el certamen a realizarse en Puerto Rico.

A lo largo de la competencia, Mega acompañará a las participantes en cada etapa del proceso, mostrando sus historias, los desafíos que deberán enfrentar y el esfuerzo que implica cumplir el sueño de representar a Chile en Miss Universo.

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Por lo mismo, esta noche se comenzará un evento de primer nivel que buscará a la reina de belleza nacional que intentará coronarse en "la isla del encanto".

¿A qué hora inicia el Miss Universo?

El certamen de belleza iniciará después de Meganoticias Prime, es decir, a las 22:15 horas, la que además tendrá una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

De igual forma, podrás acceder a un React digital en el que estarán Geraldine González, modelo y exreina de belleza chilena que fue elegida como Miss Universo Chile 2019; María Jose Castro, conocida en redes sociales como Lady Ganga, quien se ha especializado en moda y espectáculos; y Poli Flores, periodista del Área Digital de Mega con experiencia en esta clase de formatos.

¡No te pierdas esta noche el inicio del Miss Universo Chile 2026 en Mega!

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