El glamour se toma Mega: Conoce las fechas, jurado y todos los detalles del Miss Universo Chile 2026

08 jul. 2026 - 16:05 hrs.

El horario prime de los próximos tres fines de semana se vestirá de gala, y también de bikini. El concurso Miss Universo Chile 2026 será emitido por Mega en busca de la próxima representante de nuestro país en el principal certamen de belleza a nivel mundial.

Las 30 candidatas de las diversas comunas del país se desplegarán por las pasarelas exhibiendo sus mejores looks y con sus mejores respuestas con el objetivo de alcanzar la segunda corona para nuestra nación en la edición internacional que se realizará en noviembre en Puerto Rico.

Miss Universo Chile por Mega

Este domingo, Miss Universo Chile tendrá su primera entrega televisiva en la que un jurado estelar integrado por la presidenta Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, Karen Doggenweiler y Luis Jara tendrá la misión de seleccionar a las semifinalistas que buscarán ponerse la corona que han ostentado recientemente Celeste Viel, Emilia Dides, e Inna Moll.

Además, Vanesa Borghi se hará cargo del backstage. En este primer capítulo, el público participará también en la selección de las semifinalistas, a través de votación remota.

El programa contará con una transmisión especial en lengua de señas a través de la señal de Mega 2.

Para el animador del certamen, Julio César Rodríguez, esta edición de Miss Universo Chile "será un evento que buscará unir al país frente a la pantalla para encontrar a nuestra representante ante el mundo. Van a ser tres capítulos repletos de sorpresas y esperamos que podamos elegir a una miss que llene de orgullo".

Miss Universo Chile, 12, 19 y 26 de julio por Mega.

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