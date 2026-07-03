Este sábado 11 de julio: No te pierdas el gran estreno de Miss Universo Chile 2026

03 jul. 2026 - 19:53 hrs.

Este sábado 11 de julio, Mega estrenará Miss Universo Chile 2026, el nuevo programa que buscará a la representante nacional que competirá en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.

A lo largo de la competencia, 30 candidatas provenientes de distintos rincones del país buscarán convencer al jurado y al público con sus historias, personalidad y preparación para convertirse en la próxima Miss Universo Chile.

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El programa mostrará el camino de las aspirantes hacia la gran final, dando a conocer sus experiencias, desafíos y el esfuerzo que hay detrás de cada una de ellas en la búsqueda de cumplir el sueño de representar a Chile.

Mega

¿A qué hora se emitirá el primer capítulo de Miss Universo Chile 2026?

El primer capítulo de Miss Universo Chile 2026 se emitirá este próximo sábado 11 de julio en horario prime, a partir de las 22:15 horas.

Podrás disfrutar de este nuevo espacio a través de la señal de aire de Mega y en Mega.cl.

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