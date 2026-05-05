Talca ya tiene representante: Martina Avendaño Jara va por la corona del Miss Universo Chile 2026

05 may. 2026 - 20:59 hrs.

Talca ya tiene a su representante para el Miss Universe Chile 2026. Se trata de Martina Avendaño Jara, joven de 23 años que llevará el nombre de la ciudad en el certamen nacional.

En esta edición, que cuenta con Mega como señal oficial, el certamen busca a la sucesora de Inna Moll, quien representará a Chile en el concurso internacional que se realizará en noviembre en Puerto Rico.

¿Quién es Martina Avendaño Jara?

Orgullosa de sus raíces talquinas, Martina inicia este desafío con el respaldo de su comunidad, dando un paso importante en su camino dentro del mundo de los concursos de belleza.

En el ámbito profesional, se desempeña como cosmetóloga, esteticista y maquilladora, destacando por su pasión por el arte y la belleza como formas de expresión personal.

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Con este nombramiento, Martina Avendaño Jara comienza oficialmente su camino hacia el Miss Universe Chile 2026, llevando consigo el apoyo y orgullo de Talca en cada etapa de la competencia.

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