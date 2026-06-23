"Rigeo me habló amenazándome": Luis Mateucci explica su conflicto con el cantante en El Juicio de los Ex

23 jun. 2026 - 01:40 hrs.

Este lunes, en el más reciente capítulo de El Juicio de los Ex, Luis Mateucci abordó las declaraciones que realizó Daniela Aránguiz sobre un antiguo conflicto que involucró a Rigeo.

Todo surgió cuando Richard de Todo se Sabe le consultó al argentino por comentarios emitidos durante el episodio de Volverías con tu Ex? 2, instancia en la que también salió a relucir una supuesta deuda económica mencionada por Aránguiz.

"Tú hablaste como una deuda de tag, como que ahí se mencionó en la conversación en el capítulo. Y ella, bueno, me trae a recuerdo que Rigeo te tuvo que cobrar una deuda como de 1000 dólares", expresó el comunicador.

El Juicio de los Ex / MEGA

Luis Mateucci responde a dichos sobre Rigeo

Sin embargo, Mateucci negó tajantemente esa versión y cuestionó que se siga hablando del tema."¿A dónde me cobró Rigeo una deuda de mil…?", respondió de entrada durante el contacto en vivo con la casona de Volverías con tu Ex? 2.

Visiblemente molesto, el participante del reality continuó desmintiendo la información y lanzó una crítica a quienes, según él, han instalado esa versión. "¿Por qué no dejan de mentir a la gente? ¿Por qué quieren cambiar la hue..? Rigeo me habló amenazándome por Daniela también, me amenazó. Imagínate, te mandó el hermano a amenazarme por Daniela", afirmó.

Finalmente, explicó cuál fue su reacción frente a esos mensajes y dejó en claro que no tiene interés en seguir profundizando en el conflicto.

"¿Y sabes lo que hice? Lo bloqueé. Imaginate la cantidad de pelotudeces que hace el hermano que mejor ni mencionarlas porque no hablo del relleno, no hablo del decorado. Vamos a los protagonistas, por favor", cerró.

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