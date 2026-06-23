¿Nicolás Solabarrieta debió decir la verdad a Guarén sobre Estefi?: El Juicio de los Ex genera tenso debate
Este lunes, El Juicio de los Ex abordó una de las situaciones que más comentarios ha generado en Volverías con tu Ex? 2: la decisión de Nicolás Solabarrieta de sincerarse con Valentina "Guarén" Torres sobre el vínculo que mantuvo con Estefanía Marquis antes de retomar su relación.
La discusión se tomó el panel luego de que los conductores analizaran si el chico reality actuó correctamente al transparentar la situación o si se trataba de un episodio que no era necesario revelar.
Oriana Marzoli defendió la postura de Solabarrieta y cuestionó la magnitud de la reacción de Guarén. "Me parece un poquito exagerada la reacción de Guarén, básicamente porque no estaba con ella. O sea, fue un año y medio antes", comentó.
El debate entre Oriana Marzoli y Danilo 21
Sin embargo, Danilo 21 tuvo una visión diferente del conflicto y aseguró que el principal problema no era el acercamiento entre Nicolás y Estefanía, sino la falta de transparencia. "El problema acá es que le mintió", argumentó el influencer.
Ante esto, Oriana rápidamente lo corrigió y defendió nuevamente al participante del reality: "No le ha mentido, ha omitido, que es distinto", respondió.
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