El Juicio de los Ex - Capítulo 2: Luis Mateucci responde sus polémicas desde la casona

23 jun. 2026 - 01:22 hrs.

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, el espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos, romances y polémicas de Volverías con tu Ex? 2.

Uno de los momentos que marcó la jornada fue el debate en torno a la sinceridad de Nicolás Solabarrieta con Valentina "Guarén" Torres, luego de que se analizara la decisión del participante de transparentar detalles de su pasado vínculo con Estefanía Marquis.

La situación dividió opiniones en el panel, especialmente entre Oriana Marzoli y Danilo 21, quienes tuvieron visiones opuestas sobre si era necesario revelar este tipo de antecedentes en una relación.

El Juicio de los Ex / MEGA

Luis Mateucci responde sus polémicas desde la casona

La jornada también incluyó un despacho en vivo desde la casona de Volverías con tu Ex? 2, donde Luis Mateucci abordó antiguas acusaciones vinculadas a un supuesto conflicto con Rigeo y, además, entregó detalles de la convivencia al interior del reality.

El contacto dejó uno de los momentos más emotivos del capítulo cuando Oriana Marzoli y el argentino intercambiaron elogios y muestras de cariño, destacando la amistad que mantienen tras el fin de su relación.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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