El Juicio de los Ex - Capítulo 1: Alex Dickerson y Mario Irazzoky actualizan el estado de su romance

19 jun. 2026 - 01:20 hrs.

Este jueves 19 de junio se estrenó El Juicio de los Ex, el nuevo espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos y momentos de Volverías con tu Ex? 2.

Uno de los momentos más comentados de la jornada tuvo como protagonista a la panelista Oriana Marzoli, quien volvió a referirse a su recordado conflicto con Bárbara Córdoba y descartó cualquier posibilidad de un reencuentro con la exchica reality, reviviendo además la icónica pelea que protagonizaron años atrás.

Todo sobre El Juicio de los Ex

Otro de los temas que marcó el debut del programa fue el debate en torno a la relación de Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero, una historia que sigue generando distintas interpretaciones sobre las verdaderas motivaciones de ambos.

Mario y Alex actualizaron su relación

La jornada también contó con la presencia de Alex Dickerson y Mario Irazzoky, la primera pareja eliminada del reality.

El Juicio de los Ex / MEGA

Ambos revelaron cómo ha evolucionado su historia de amor fuera del encierro y aseguraron que la experiencia en el programa les permitió reencontrarse cuando parecía que ya no existían posibilidades de volver a estar juntos.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2