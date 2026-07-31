El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 11: "La Chama" analiza a Luis Mateucci
Este jueves 31 de julio se emitió el reestreno de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y controversias que deja Volverías con tu Ex? 2.
En esta oportunidad, el programa estuvo marcado por el análisis de la sorpresiva salida de Álvaro Ballero del reality, un tema que generó un amplio debate entre los panelistas respecto al impacto que tuvo el participante durante su permanencia en el encierro y las consecuencias que su partida podría traer para la convivencia.
A lo largo de la conversación, el panel abordó los últimos días de Ballero dentro de la casa, especialmente su relación con Ludmila y las diferencias que protagonizó con otros participantes.
"La Chama" analiza a Luis Mateucci
El capítulo también contó con la participación especial de Alexandra Méndez, "La Chama", quien entregó su visión sobre el desempeño de su expareja Luis Mateucci en el reality. La influencer destacó la evolución que, a su juicio, ha mostrado el argentino respecto de anteriores realities, valorando su capacidad para generar contenido y dinamizar la convivencia.
Asimismo, la invitada abordó el acercamiento entre Mateucci y Bárbara Córdoba, entregando su opinión sobre la relación que ambos han desarrollado dentro del encierro.
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