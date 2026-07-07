El Juicio de los Ex - Capítulo 8: Flavia Laos y Austin Palao revolucionan el reality
Este lunes se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, el espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.
La jornada estuvo marcada por el ingreso de los nuevos participantes al reality, instancia que dio paso a un intenso debate sobre la llegada de Flavia Laos y la actitud que ha tenido Austin Palao frente a su expareja. Además, los panelistas plantearon la posibilidad de que Nicolás Solabarrieta deje atrás su historia con Guarén e intente conocer a la influencer peruana.
El quiebre entre Austin Palao y Flavia Laos
En medio del análisis, Julio César Rodríguez reveló la historia detrás del término de la relación entre Austin y Flavia, asegurando que todo comenzó cuando la influencer recibió la oportunidad de participar en el reality de Netflix "Too Hot to Handle".
Según explicó el animador, Austin vio un mensaje relacionado con el casting, pero Flavia le aseguró que la invitación era para su hermana. Sin embargo, días después terminó confesándole que ella sería quien ingresaría al programa, conversación que ocurrió justamente el día del cumpleaños del peruano.
Otro de los momentos que marcó el capítulo fueron las críticas de Oriana Marzoli a las declaraciones de Austin sobre Fran Maira, luego de que él asegurara que entre ambos no existió una relación formal.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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