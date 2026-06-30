El Juicio de los Ex - Capítulo 5: Madre de Nicole Moreno responde las preguntas del panel sin filtro

30 jun. 2026 - 01:44 hrs.

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, el espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos, romances y controversias que deja Volverías con tu Ex? 2.

La jornada estuvo marcada por un intenso debate sobre los enfrentamientos entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba al interior de la casona.

Respecto a este tema, el programa también contó con la participación de María Angélica Moreno, madre de Luli, quien respondió sin filtro las preguntas de los panelistas y entregó su opinión sobre el trato que ha recibido su hija por parte de Luis Mateucci durante el encierro.

El Juicio de los Ex / MEGA

El beso entre Ludmila y Álvaro abrió un nuevo debate

Además, el panel analizó el apasionado beso que protagonizaron Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero en el cuarto oscuro.

La conversación derivó en un nuevo debate sobre las posibilidades de que la expareja retome su relación amorosa, considerando el evidente acercamiento que ambos han mostrado en los últimos capítulos.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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