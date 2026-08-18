"Las deja asquerosas": Sofía Latorre revelará íntimo dato de Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

18 ag. 2026 - 13:35 hrs.

Esta noche, en Volverías con tu ex? 2, veremos el desarrollo y desenlace de un polémico cara a cara, nuevos acercamientos entre Ludmila Ksenofontova y Kaoto y una inesperada revelación de Sofía Latorre sobre la higiene personal de Rai Cerda.

Después de la Asamblea Extraordinaria, Kaoto conversará con Ludmila sobre todo lo ocurrido tras el intento de regreso de Álvaro Ballero al reality.

1 Álvaro Ballero sorprendió a Ludmila con inesperadas disculpas tras sus fuertes dichos: "Me volví a enamorar" 2 Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 44: El inesperado reingreso de Álvaro Ballero remeció la casona 3 Ludmila Ksenofontova no aguantó más y enfrentó a Álvaro Ballero: "Tú eres mi ex, no eres mi marido" 4 Kaoto enfrentó a Álvaro Ballero tras verlo discutir con Ludmila Ksenofontova: "¿Esa es la forma de defender?" 5 "¿A qué viniste?": Nicole Moreno encaró a Álvaro Ballero por hacer llorar a Ludmila Ksenofontova Lo más visto de Volverías con tu Ex

Y a la mañana siguiente, Kaoto sorprenderá al contarle a Bárbara y a La Guarén que entre él y la patinadora habría comenzado un acercamiento mucho más íntimo: "Ayer Ludmila me dio la mano debajo de la cama, te lo juro, no tenía este joteo hace como 20 años".

Tensión entre Sofía Latorre y Rai Cerda

Más tarde, Joaquín Méndez llegará al resort del amor y el olvido para revisar las confesiones que los participantes dejaron en el confesionario durante la semana.

Una de ellas estará dirigida directamente contra Rai Cerda y cuestionará duramente sus hábitos de limpieza. "Rai: deja de hacerte el bebé consentido de mamá y lava la loza. Todo lo que tienes de lindo se cae porque rozas lo sucio… ¡Wakala!", escribieron de manera anónima.

El ingeniero se defenderá asegurando que también colabora con las tareas de la casa: “Muchas veces he hecho la cama que Sofía no hace".

Pero lejos de dejar pasar sus palabras, Sofía Latorre reaccionará con todo y revelará un dato íntimo sobre la convivencia entre ambos, dejando a Rai completamente expuesto.

"La barbaridad que dice… pido sábanas día por medio para cambiarlas porque las deja todas transpiradas con sus h… de suplementos que transpira. Día por medio cambio las sábanas porque las deja asquerosas. Mentiroso, sí hago la cama, te he levantado el plato, te ordeno la cama. No viniste al reality a limpiar tu imagen, viniste a ensuciártela, porque eso es lo que has hecho. No hables conmigo, no hables más conmigo, no me dirijas la palabra", expresará la participante.

Volverías con tu ex? 2

Rai Cerda intentará bajar la tensión con una particular respuesta: "Yo no hablo de tus olores, Sofía. Mira cómo te ponís... Eso es amor".

Pero sus palabras no harán más que aumentar la molestia de Sofía. "¡Qué amor, h…!, ¿quién te ha amado a vo’?, ¿cuándo te he amado?", responderá enojada.

Finalmente, Rai cerrará el enfrentamiento asegurando que este tipo de situaciones serán precisamente una de las razones por las que decidió tomar distancia de Sofía: "Son de las cosas por las que no quise avanzar, me alejé de eso".

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