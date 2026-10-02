La cita romántica de Nicole Moreno y Manuel González tendrá inesperado y tenso cruce

02 oct. 2026 - 01:21 hrs.

En el avance del capítulo 70 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González tendrán su cita romántica y no saldrá como ellos esperan.

La modelo le preguntará qué es lo que busca en el reality y él dirá que desearía que los pongan como pareja y así "callarle la boca a más de uno", declaración que no caerá tan bien: "¿Quieres estar conmigo para callarle la boca a todo el mundo?".

El español asegurará que su compañera entendió todo mal y que llevan poco tiempo conociéndose, pero los encontrones seguirán: "Yo tampoco me quiero casar".

Volverías con tu ex? 2

Las confesiones de Faloon Larraguibel

Por otro lado, Faloon Larraguibel se sincerará con sus compañeros y les contará sobre su familia y los duros momentos que ha tenido que pasar.

Finalmente, Kaoto y Bárbara Córdoba se irán a acostar juntos y la pasión será tanta, que terminarán besándose en la oscuridad.