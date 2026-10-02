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Bárbara Córdoba y Kaoto se besarán por primera vez: Así será el apasionado momento

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 70 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Kaoto protagonizarán una inesperada y fogosa escena.

Luego de una entretenida fiesta en la Cabaña de las Tentaciones, el ingeniero y la argentina se irán a acostar juntos y convesarán bastante cerca.

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Cuando las luces se apaguen, se aproximarán aún más y terminarán besándose apasionadamente, por primera vez.

Volverías con tu ex? 2

El emotivo relato de Faloon Larraguibel

Por otro lado, Nicole Moreno y Manuel González tendrán una romántica cita, la cual tendrá un tenso momento cuando ambos no estén de acuerdo en una situación.

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También, Faloon Larraguibel se sincerará con algunos de sus compañeros y les contará cómo vivencias familiares marcaron sus relaciones amorosas.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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