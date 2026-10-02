Bárbara Córdoba y Kaoto se besarán por primera vez: Así será el apasionado momento

02 oct. 2026 - 01:01 hrs.

En el avance del capítulo 70 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Kaoto protagonizarán una inesperada y fogosa escena.

Luego de una entretenida fiesta en la Cabaña de las Tentaciones, el ingeniero y la argentina se irán a acostar juntos y convesarán bastante cerca.

Cuando las luces se apaguen, se aproximarán aún más y terminarán besándose apasionadamente, por primera vez.

Volverías con tu ex? 2

El emotivo relato de Faloon Larraguibel

Por otro lado, Nicole Moreno y Manuel González tendrán una romántica cita, la cual tendrá un tenso momento cuando ambos no estén de acuerdo en una situación.

También, Faloon Larraguibel se sincerará con algunos de sus compañeros y les contará cómo vivencias familiares marcaron sus relaciones amorosas.