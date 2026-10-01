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Rai Cerda perderá la paciencia con Faloon Larraguibel y le hará duro reclamo: "No voy a andar de arrastrado"

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 69 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda le hará un fuerte reclamo a Faloon Larraguibel, el cual desatará una tensa discusión.

"Antes siempre me decías 'yo no me imagino con nadie en esta vida', es puro bla bla, esa hue..." y "quiero estar contigo y si me gustaría recuperar la relación, pero no voy a andar de arrastrado tampoco, siento que he sido muy tierno y directo y lo que recibo de ti es...", serán algunas de las frases que lanzará el ingeniero.

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Por su parte, la animadora se molestará por las acusaciones y dejará claro que ella no es incoherente, por lo que no entiende por qué duda de ella. 

Volverías con tu ex? 2

Una tensa prueba de salvación

Por otro lado, las parejas amenazadas irán a la prueba de salvación para no ir al duelo de eliminación y Nicole Moreno ignorará los consejos que le dará Bárbara Córdoba.

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Finalmente, los hombres del encierro participarán en el "Mister Volverías con tu ex? 2", donde demostrarán su talento y belleza sobre la pasarela.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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