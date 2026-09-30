El infartante "ingreso" de Camila Vidoni que asustará a Nicolás Solabarrieta en Volverías con tu ex? 2

30 sept. 2026 - 10:30 hrs.

En el capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 nuevos amores comenzarán a florecer en medio del caos absoluto del resort y una situación dejará realmente impactado a Nico Solabarrieta.

El romance entre Nicole Moreno y Manuel González se sellará esta noche con besos apasionados y una invitación nocturna que prenderá todo. Después de dejar atrás sus acercamientos e intenciones con Camila Nash, el español irá directo a tener una conversación sincera con Luli sobre sus verdaderos sentimientos: le dirá que es ella la mujer que más le interesa en el encierro, e iniciarán oficialmente su romance.

Volverías con tu ex? 2

Al día siguiente, Joaquín Méndez llegará al resort para leer los mensajes anónimos que han dejado durante la semana los participantes en el Confesionario.

El animador leerá una nota que dirá que Manuel estaría jugando con Nicole y que la googleó antes de entrar al reality, pero el español desmentirá todo. "Doy fe de aquello. Nadie sabe las conversaciones que tenemos nosotros", asegurará Nicole. "No podés poner las manos al fuego porque crees en él porque no sabemos si te googleó o no. Mucha gente se ha colgado de tu gran fama en Chile", advertirá Joaquín. "He escuchado dentro de la casa que ella es un icono, pero te juro por Dios que me da igual lo que sea, yo me quedo con su persona, no necesito de su fama ni de nada”, aclarará Manu, y dirá que están en la fase “intento de pololeo".

La broma de Joaquín Méndez que asustará a Nico Solabarrieta

Otra de las notas apuntará directo a Nicolás Solabarrieta y al romance que dejó antes de entrar: "Nos gustaría que entrara Camila, la ex de Nicolás, a aclarar todo. Hay muchas mentiras en su discurso", leerá Joaquín.

Nico volverá a explicar que solo salieron un mes y que terminaron cuando él ingresó al reality. "¿Te daría miedo que ella entrara a este reality?", preguntará el animador. "No, ¿por qué?", responderá el exfutbolista. "Si yo te dijese ahora que atrás de esa puerta…", insinuará Méndez, pero Nico se adelantará: "La abrimos, obvio que sí".

"¿No hay nada pendiente con ella?", preguntará nuevamente Joaquín, Nico dirá que no. "Entonces, por favor, que pase", dirá Joaquín y Nico se levantará a abrir la puerta de la casa, sin embargo, no habrá nadie, pues será una broma. "No le dieron la visa de Perú. Tranquilo Nicolás, no pasa nada. Guarén, ¿a ti qué te hubiese pasado si hubiese entrado, te hubiera gustado?, ¿sientes que hay algo que aclarar con ella?", indagará Joaquín. "Yo no tengo que aclarar nada, no la conozco, el que me tiene que resolver las dudas es Nicolás, creo que ella debería hablar con Nicolás", dirá Valentina.

Más tarde, Kaoto recibirá una sorpresa en la Cabaña de las Tentaciones: una videollamada con Ludmila Ksenofontova. La rusa le contará que está todo bien, que está feliz por su reencuentro con sus hijos y que ha soñado con el reality: "Una parte de mí está allá, como que todavía no vuelvo completamente".

"La mayoría te extraña harto, te veo muy bien, eso me deja tranquilo, he andado pensando cómo te había ido, pero te veo muy bien2, le dirá él. "Aquí pasan cosas, pero te veo y me da risa", le dirá ella. "Te fuiste y fueron días muy grises, me bajó una pena negra, te vi salir por la puerta y me pegó mucho tu salida, me reventó un poco, estuve bajoneado y Bárbara fue un pilar para mí en la casa así que lo valoro mucho, ahora estoy mucho mejor", le confesará Carlos. "Bueno tú sabes que era sin compromiso ni nada, eres joven y libre, hace lo que sientas", le dirá ella, y se despedirán entre sonrisas y buenos deseos.

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