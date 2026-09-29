"Nadie jamás te ha amado realmente": Faloon Larraguibel lanzó duro mensaje a Luis Mateucci

29 sept. 2026 - 00:13 hrs.

En el capítulo 67 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel tuvo duras palabras para Luis Mateucci, cuando votó por él en el cara a cara.

Mientras el trasandino sostenía un cartel que decía "superficial", la expareja de Rai Cerda lanzó todo su fuerte descargo.

"¿No te da pena hacer el mismo personaje durante tantos realities? Eso, eres superficial, eres materialista, te burlas de las personas por su forma de vestir ¿Qué es eso? Eres demasiado carente", comenzó diciendo.

Volverías con tu ex? 2

El voto de Faloon Larraguibel

Y el voto de Faloon Larraguibel siguió, cuestionando duramente la vida de Luis Mateucci: "Jamás has tenido un amor, nadie jamás te ha amado realmente, nadie se ha preocupado por ti".

Luego, la animadora defendió a Rai Cerda: "¿No te da vergüenza decir que Rai vive con su mamá, cuando tú en Chile vives en la casa de las mamás de tus amigos? Llevas cuánto tiempo trabajando y no tienes nada, no tienes dónde caerte muerto. Lo único que haces es andar con mujeres que te dan dinero".

Finalmente, la comunicadora le habló directamente a Flavia Laos: "Tú eres una mujer hermosa, dale un poquito de amor, preocúpate por él, porque le falta mucho".