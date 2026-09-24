"Soy campeona nacional": Camila Nash recordó escondido talento deportivo y descolocó a Manuel González

24 sept. 2026 - 23:22 hrs.

En el capítulo 66 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash sorprendió a Manuel González con una inesperada demostración deportiva.

Pese a que el español se había negado, tuvo una "cita en la cama" con la influencer y conversaron sobre distintas temáticas.

En un momento, les llegó un reto y ambos debían mostrarle al otro algún talento oculto. El europeo le evidenció a su compañera que era muy hábil con sus pies.

La sorpresa de Camila Nash

Sin embargo, la sorpresa vino después, cuando Camila Nash tomó el karategui, el uniforme, y le demostró a Manuel González su destreza en el karate.

"Soy campeona nacional de Chile. Transpirar, intimidar a mi oponente, eso me encanta, intimidar", lanzó bastante segura.

Posteriormente, la expareja de Tom Brusse le pidió al español que se parara para demostrarle algunos movimientos de esta difícil disciplina.

Volverías con tu ex? 2