Faloon Larraguibel se sincerará sobre el término de su relación con Karol Lucero: "Nunca más lo vi"

22 sept. 2026 - 10:50 hrs.

En el nuevo capítulo de Volverías con tu ex? 2, el juego cambiará con un nuevo espacio de entrevistas llamado "Trío de ex", animado por Luis Mateucci, La Guarén y Kaoto, con Faloon Larraguibel como invitada estelar.



"¿Qué sentiste cuando Oriana mostró los mensajes que Rai le ha escrito?", preguntará Mateucci directamente. "No sentí nada, para mí es demasiado insignificante ese tipo de cosas, la verdad es que no me interesa, al final todo sale a la luz y ahí veré lo que hago", comentará con total desinterés.

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"Vimos más sorprendido a Rai, que hasta se fue de la actividad, ¿tú crees que fue por los mensajes?", preguntará La Guarén. "Puede ser, si te están diciendo algo que no te gusta y que a lo mejor no lo hizo con ninguna doble intención y que lo hagan ver que había una doble intención cuando no la hay, te da como impotencia un poco. Yo confío en Rai, entonces no se va a romper porque viene una mina y le dice pah, pah pah, si los mensajes fueron hace mucho tiempo. A mí me tiene que dar explicaciones, no a los demás", responderá ella.

Las fuertes confesiones de Faloon Larraguibel



"¿Por qué terminaron y qué era lo peor de tu relación con Rai?", preguntará Kaoto. "Empezaron conflictos y no supimos arreglarlos, no supimos comunicarnos bien. Yo no soy una mina que le afecten mucho las cosas que se dicen afuera, pero esto sí, y yo decía por qué me está afectando tanto que algunas personas se metan en mi relación, no quiero dar nombres. Entonces que se metan tanto, que estén picando ahí, se burlen, pongan a otras personas familiares en contra, eso no me gusta. Rai quizás no puso los límites que yo esperaba, a pesar de que él me mostraba los mensajes que le mandaba esta persona y a su gente, sé que lo hizo, pero no lo que yo esperaba, así como ‘para, no te metas acá’, lo hizo, pero más suave", sincerará la oriunda de Melipilla. "Me suena conocida esa historia, pero bueno, mejor no nombrar como dice Faloon, es alguien que yo conozco y tiene el mismo modus operandi para todo", comentará Luis Mateucci.

"¿Qué relación tienes con tus otros ex? Por ejemplo, Karol Lucero", preguntará Kaoto. "Ninguna", será la tajante respuesta de Faloon. "Tu ex el último no tienes relación tampoco?", preguntará Luis sobre Jean Paul Pineda. "Tampoco, menos, es que terminé y nunca más lo vi", confesará Larraguibel.

"Yo creo que debería haber un cafecito con Karol Lucero, hay muchas charlas pendientes", bromeará Luis. "Cero, con él terminamos y nunca más lo vi, nunca más me lo he topado en ninguna parte, te juro", dirá Faloon sobre Karol. "¿Karol Lucero o Raimundo?", preguntará Luis Mateucci. "De cualquier persona, de cualquier ex que he tenido Raimundo es superior", responderá Faloon, sin dudar.

Luego La Guarén le hará un "ping pong" sobre lo que piensa de las mujeres de la casa, y Faloon disparará sin filtro: dirá que Estefi Marquis es mentirosa, Bárbara Córdoba una chica buena, Nicole Moreno un amor, Yasmín Valdés una mamá, Flavia Laos no es nadie; Camila Nash es falsa, mentirosa, roba cámara y polilla; Noelia Márquez es buena onda, y a La Guarén le dedicará muy lindas palabras. Finalmente, admitirá que sí volvería con su ex.

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