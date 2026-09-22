"Me voy detrás...": La romántica confesión de Noelia Márquez que sorprenderá gratamente a Austin Palao

22 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez y Austin Palao tendrán una sincera conversación.

Luego de varios coquetos comentarios, el peruano le dirá a la española que todo puede pasar en el reality y que incluso, él se puede ir eliminado.

Sin embargo, ella le hará una confesión que lo dejará gratamente sorprendido: "Me voy detrás...".

Volverías con tu ex? 2

Una fiesta llena de besos

También, seremos testigos de una nueva fiesta en la casona y esta vez será animada por Oriana Marzoli, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela.

En una dinámica, Austin Palao y Noelia Márquez se besarán apasionadamente, misma escena que protagonizarán Manuel González y Nicole Moreno.