"Me voy detrás...": La romántica confesión de Noelia Márquez que sorprenderá gratamente a Austin Palao
En el avance del capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez y Austin Palao tendrán una sincera conversación.
Luego de varios coquetos comentarios, el peruano le dirá a la española que todo puede pasar en el reality y que incluso, él se puede ir eliminado.
Sin embargo, ella le hará una confesión que lo dejará gratamente sorprendido: "Me voy detrás...".
Una fiesta llena de besos
También, seremos testigos de una nueva fiesta en la casona y esta vez será animada por Oriana Marzoli, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela.
En una dinámica, Austin Palao y Noelia Márquez se besarán apasionadamente, misma escena que protagonizarán Manuel González y Nicole Moreno.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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