¡Casi a las manos! Rai Cerda encarará a Luis Mateucci y deberán ser separados por sus compañeros

23 sept. 2026 - 00:42 hrs.

En el avance del capítulo 65 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Luis Mateucci protagonizarán un tenso momento frente a todos.

Todo comenzará con un cruce entre el trasandino y Faloon Larraguibel, en medio de una actividad de calificar a los compañeros con adjetivos negativos: "Eres un falta de respeto".

El cantante se referirá a su enemiga como "monigote" y ahí saltará el ingeniero, pidiendo respeto y luego ambos se acercarán más de la cuenta y serán separados por los demás.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Nicole Moreno

En esa misma actividad, Bárbara Córdoba también se referirá en duros términos a Austin Palao y provocará una confesión de Nicole Moreno.

"Nunca me interesó Austin, por eso yo no seguí avanzando. Nunca me interesaste, te lo digo en tu cara", expresará.