¡Casi a las manos! Rai Cerda encarará a Luis Mateucci y deberán ser separados por sus compañeros
En el avance del capítulo 65 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Luis Mateucci protagonizarán un tenso momento frente a todos.
Todo comenzará con un cruce entre el trasandino y Faloon Larraguibel, en medio de una actividad de calificar a los compañeros con adjetivos negativos: "Eres un falta de respeto".
El cantante se referirá a su enemiga como "monigote" y ahí saltará el ingeniero, pidiendo respeto y luego ambos se acercarán más de la cuenta y serán separados por los demás.
La confesión de Nicole Moreno
En esa misma actividad, Bárbara Córdoba también se referirá en duros términos a Austin Palao y provocará una confesión de Nicole Moreno.
"Nunca me interesó Austin, por eso yo no seguí avanzando. Nunca me interesaste, te lo digo en tu cara", expresará.
Ve el capítulo en
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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