Noelia Márquez y Austin Palao protagonizarán apasionado primer beso en fiesta de Volverías con tu ex? 2

22 sept. 2026 - 00:30 hrs.

En el avance del capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli llegará a animar una entretenida fiesta, que estará llena de apasionadas escenas.

Como es de costumbre, se realizarán picaronas actividades que provocarán acercamientos entre los participantes.

En esa dinámica, Noelia Márquez y Austin Palao se besarán por primera vez y protagonizarán un apasionado momento frente a sus compañeros.

Volverías con tu ex? 2

Austin Palao y Noelia Márquez cada vez más cerca

La española y el peruano no serán los únicos en besarse apasionadamente por primera vez, ya que Nicole Moreno y Manuel González también vivirán ese romántico momento.

Finalmente, Noelia Márquez le confesará a Austin Palao que si él se va, ella perfectamente podría seguirlo, dejándolo sorprendido.