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Noelia Márquez y Austin Palao protagonizarán apasionado primer beso en fiesta de Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli llegará a animar una entretenida fiesta, que estará llena de apasionadas escenas.

Como es de costumbre, se realizarán picaronas actividades que provocarán acercamientos entre los participantes.

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En esa dinámica, Noelia Márquez y Austin Palao se besarán por primera vez y protagonizarán un apasionado momento frente a sus compañeros. 

Volverías con tu ex? 2

Austin Palao y Noelia Márquez cada vez más cerca

La española y el peruano no serán los únicos en besarse apasionadamente por primera vez, ya que Nicole Moreno y Manuel González también vivirán ese romántico momento.

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Finalmente, Noelia Márquez le confesará a Austin Palao que si él se va, ella perfectamente podría seguirlo, dejándolo sorprendido. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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