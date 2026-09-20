Alessandra reaparecerá: Esto le dirá a Tito y lo dejará completamente paralizado en Reunión de Superados

20 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Tito (Claudio Castellón) recibió una inesperada noticia en Reunión de Superados, la exitosa teleserie nocturna de Mega.

Tal como se ve en el adelanto del próximo capítulo, el exfutbolista tendrá una videollamada con Alessandra (Julieta Bartolomé) que lo dejará completamente paralizado. A continuación, te contamos de qué se trata.

La incómoda noticia de Alessandra a Tito

Ya instalada en Argentina por su participación en el reality, Alessandra llamará a Tito visiblemente preocupada por la situación que está viviendo.

Reunión de Superados / Mega

Ante esto, el exfutbolista intentará subirle el ánimo a su esposa y le dirá: "Mi amorcito, no tiembles, tienes que estar tranquila. Además, el reality de allá es más pulento, otro género. No como el de acá donde los gusanos querían puro morbo no más y querían que te agarras a palo con el Pitón Lombardi", haciendo alusión a la expareja de la influencer.

Sin embargo, en ese momento Alessandra cambiará el tono de la conversación para hacerle una inesperada revelación. "Mi amor, hay algo incómodo que tengo que decirte. Bueno, a ver, el Pitón va a entrar al reality", expresará.

La noticia dejará completamente en shock a Tito, quien volverá a enfrentar los temores que experimentó durante el anterior reality de su esposa.

Reunión de Superados / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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