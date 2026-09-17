Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Disfrutamos mucho juntas": Así se grabó el tenso reencuentro entre Matilde y Josefa en RDS

  • Por Sebastián Mena

Esta semana, Matilde (Ignacia Baeza) y Josefa (Luz Valdivieso) protagonizaron una de las escenas más tensas de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

La abogada vio por primera vez a la psicóloga embarazada, quien espera un hijo del fallecido Coke (Diego Muñoz).

Lo más visto de Reunión de Superados

Luego de pedirle que sus hijos no sepan sobre su embarazo, Matilde cambió de actitud y le reveló que a su difunto esposo le hubiese gustado que su futuro hijo se llamara Carlos.

Reunión de Superados / Mega

El backstage

Respecto a esto último, la actriz Luz Valdivieso conversó con el equipo digital de Mega y expresó: "Yo encuentro que Matilde es súper sorora con Josefa".

Por su parte, Ignacia Baeza señaló que su personaje: "Seguramente yo voy a ser la madrina de la guagua. (El baby shower) ¡Yo se lo voy a organizar! ¡De todas maneras!".

Mega
Ir a la siguiente nota

"Nosotras nos queremos mucho en la vida real, entonces disfrutamos mucho juntas", cerró Baeza.

Todo sobre Reunión de Superados

Leer más de

Minuto a minuto