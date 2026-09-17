"Disfrutamos mucho juntas": Así se grabó el tenso reencuentro entre Matilde y Josefa en RDS

17 sept. 2026 - 09:45 hrs.

Esta semana, Matilde (Ignacia Baeza) y Josefa (Luz Valdivieso) protagonizaron una de las escenas más tensas de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

La abogada vio por primera vez a la psicóloga embarazada, quien espera un hijo del fallecido Coke (Diego Muñoz).

Luego de pedirle que sus hijos no sepan sobre su embarazo, Matilde cambió de actitud y le reveló que a su difunto esposo le hubiese gustado que su futuro hijo se llamara Carlos.

Reunión de Superados / Mega

El backstage

Respecto a esto último, la actriz Luz Valdivieso conversó con el equipo digital de Mega y expresó: "Yo encuentro que Matilde es súper sorora con Josefa".

Por su parte, Ignacia Baeza señaló que su personaje: "Seguramente yo voy a ser la madrina de la guagua. (El baby shower) ¡Yo se lo voy a organizar! ¡De todas maneras!".

Mega

"Nosotras nos queremos mucho en la vida real, entonces disfrutamos mucho juntas", cerró Baeza.

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