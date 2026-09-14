Xiomara tendrá una triste despedida con la familia de Javiera en el capítulo 194 de Reunión de Superados

14 sept. 2026 - 22:35 hrs.

En el avance del capítulo 194 de Reunión de Superados, Laura (Agostina Caute) intentará subirle el ánimo a Tito (Claudio Castellón) y le dará un afectuoso abrazo.

Justo en ese momento, Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) aparecerá en el lugar y, completamente indignada, no dudará en exigir explicaciones.

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) estará furiosa con Pili (Paloma Moreno), a tal punto que tendrá planes para arruinar su futuro matrimonio con Jaime (Francisco Reyes).

Reunión de Superados / Mega

Xiomara tendrá una triste despedida con la familia de Javiera

Además, Xiomara (Rossanny Lanza) se irá definitivamente de la casa de Javiera (Daniela Ramírez), luego de la amenaza que recibió recientemente de parte de Max (Álvaro Espinoza).

La asesora del hogar tendrá una triste despedida con los niños de la casa, mientras Javiera le asegurará que son una familia.