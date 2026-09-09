09 sept. 2026 - 22:39 hrs.

En el avance del capítulo 192 de Reunión de Superados, Perla (Shlomit Baytelman) le propondrá a Jaime (Francisco Reyes) casarse de manera espiritual con Pili (Paloma Moreno), quien ya contará con su aprobación.

Por otro lado, Manuel (Mario Horton) le hará una emotiva declaración de amor a Ema (Constanza Mackenna).

1 Reunión de Superados - Capítulo 191: Javiera se niega a negociar con Max 2 Nancy tomará una drástica decisión sobre el colegio en el capítulo 192 de Reunión de Superados 3 Jaime le hará una advertencia a Tomás sobre Tere en el capítulo 191 de Reunión de Superados 4 Reunión de Superados - Capítulo 189: Matilde se entera del embarazo de Josefa 5 Reunión de Superados - Capítulo 190: El furioso mensaje de Matilde a Coke Lo más visto de Reunión de Superados

El publicista dirá que merece ser feliz y que quiere estar a su lado para cumplir ese propósito, una confesión que la dejará muy contenta.

Reunión de Superados / Mega

Nancy tomará una drástica decisión sobre el colegio

Además, Nancy (Paulina Hunt) les revelará a todos los trabajadores del Thomas Campbell School que Tomás (Gabriel Urzúa) es su hermano.

Tras esto, la directora del establecimiento tomará una drástica decisión que dejará completamente en shock a todos los presentes.