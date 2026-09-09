Nancy tomará una drástica decisión sobre el colegio en el capítulo 192 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 192 de Reunión de Superados, Perla (Shlomit Baytelman) le propondrá a Jaime (Francisco Reyes) casarse de manera espiritual con Pili (Paloma Moreno), quien ya contará con su aprobación.
Por otro lado, Manuel (Mario Horton) le hará una emotiva declaración de amor a Ema (Constanza Mackenna).
El publicista dirá que merece ser feliz y que quiere estar a su lado para cumplir ese propósito, una confesión que la dejará muy contenta.
Nancy tomará una drástica decisión sobre el colegio
Además, Nancy (Paulina Hunt) les revelará a todos los trabajadores del Thomas Campbell School que Tomás (Gabriel Urzúa) es su hermano.
Tras esto, la directora del establecimiento tomará una drástica decisión que dejará completamente en shock a todos los presentes.Ve el capítulo en
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