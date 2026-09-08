Jaime le hará una advertencia a Tomás sobre Tere en el capítulo 191 de Reunión de Superados

08 sept. 2026 - 22:35 hrs.

En el avance del capítulo 191 de Reunión de Superados, Nancy (Paulina Hunt) le pedirá disculpas a Tomás (Gabriel Urzúa) y finalmente lo presentará ante los demás como su hermano.

Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) perderá las elecciones a presidente del centro de padres y acusará que el proceso estuvo marcado por un fraude.

Consumido por la rabia, el empresario llegará incluso a revelar, frente a los demás apoderados, que los hijos de Tito (Claudio Castellón) ingresaron al colegio gracias a una supuesta "coima" que habría recibido la propia directora.

Reunión de Superados / Mega

Jaime le hará una advertencia a Tomás sobre Tere

Además, Jaime (Francisco Reyes) tendrá una tensa conversación con Tomás sobre Tere (Elisa Zulueta).

Durante la charla, el empresario se mostrará firme y le hará una dura advertencia al joven, dejando claro que no permitirá que le haga daño a su hija.