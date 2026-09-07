07 sept. 2026 - 17:04 hrs.

La próxima teleserie nocturna de Mega, Prohibida Obsesión, ya tiene fecha de estreno para llegar a tu pantalla con una historia marcada por el deseo, los secretos y las consecuencias de una decisión que cambiará la vida de sus protagonistas.

Esta nueva producción girará en torno a la vida de Luciano (Diego Muñoz), quien a sus 50 años creerá tener la vida resuelta, con una familia estable, una destacada posición profesional y financiera, además de un grupo entrañable de amigos.

Lo más visto de Prohibida Obsesión 1 Una noche lo puede cambiar todo: Esta es la fecha de estreno de Prohibida Obsesión, la nueva nocturna de Mega

Sin embargo, todo cambiará cuando se cruce con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una intensa veinteañera que hará que una aventura de una noche cruce todos los límites, desafiando su identidad, sus valores y a su propia familia.

Prohibida Obsesión / MEGA

¿Cuándo se estrenará Prohibida Obsesión?

Precisamente, la nueva teleserie nocturna de Mega tendrá su fecha de estreno el próximo lunes 28 de septiembre, justo después del capítulo de Reunión de Superados.

¡No lo olvides! Lunes 28 de septiembre, solo por las pantallas de Mega.