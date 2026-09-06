06 sept. 2026 - 09:00 hrs.

¡Oriana Marzoli llegará a revolucionar la casona! En un adelanto exclusivo, la reina de los realities ingresará a la casona y hará impactantes revelaciones en Volverías con tu ex? 2.

Al encontrarse con Rai Cerda, la española evidenciará una desconocida situación: "Tanto que me escribes por Instagram...".

1 ¡Faloon Larraguibel estallará de rabia! Oriana Marzoli revelará que Rai Cerda le escribe constantemente 2 Ludmila Ksenofontova reunirá a sus compañeros para entregar una importante noticia en adelanto exclusivo 3 Oriana Marzoli llegará a revolucionar la casona: Revisa un impactante adelanto de Volverías con tu ex? 2 4 Drama, pasión y nuevos ingresos: Los 5 momentos imperdibles de la semana en Volverías con tu ex? 2 5 Situación de Álvaro Ballero tendría a Ludmila Ksenofontova pensando en abandonar Volverías con tu ex? 2 Lo más visto de Volverías con tu Ex

Faloon Larraguibel quedará impactada con la situación y solo se remitirá a exigirle a su expareja que no le vuelva a dirigir la palabra.

Volverías con tu ex? 2

No solo lo anterior, pues en una actividad liderada por Oriana Marzoli, ella leerá uno por uno los mensajes que le mandó Rai Cerda: "Feliz cumpleaños, nena, disfruta mucho, te quiero".

Ludmila Ksenofontova entregará una noticia

También, Kaoto le preguntará a Faloon Larraguibel qué le pareció el relacionamiento entre Rai Cerda y Sofía Latorre y ella será sincera: "Obvio que me dio lata verlo así".

Por otro lado, Ludmila Ksenofontova les pedirá a todos sus compañeros que se junten en en living de la casona para entregarles una noticia.