¡Faloon Larraguibel estallará de rabia! Oriana Marzoli revelará que Rai Cerda le escribe constantemente
¡Oriana Marzoli llegará a revolucionar la casona! En un adelanto exclusivo, la reina de los realities ingresará a la casona y hará impactantes revelaciones en Volverías con tu ex? 2.
Al encontrarse con Rai Cerda, la española evidenciará una desconocida situación: "Tanto que me escribes por Instagram...".
Faloon Larraguibel quedará impactada con la situación y solo se remitirá a exigirle a su expareja que no le vuelva a dirigir la palabra.
No solo lo anterior, pues en una actividad liderada por Oriana Marzoli, ella leerá uno por uno los mensajes que le mandó Rai Cerda: "Feliz cumpleaños, nena, disfruta mucho, te quiero".
Ludmila Ksenofontova entregará una noticia
También, Kaoto le preguntará a Faloon Larraguibel qué le pareció el relacionamiento entre Rai Cerda y Sofía Latorre y ella será sincera: "Obvio que me dio lata verlo así".
Por otro lado, Ludmila Ksenofontova les pedirá a todos sus compañeros que se junten en en living de la casona para entregarles una noticia.
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