Ludmila Ksenofontova reunirá a sus compañeros para entregar una importante noticia en adelanto exclusivo

05 sept. 2026 - 13:00 hrs.

En un adelanto completamente exclusivo de Volverías con tu ex? 2, la llegada de la reina de los realities removerá a toda la casona y también, una información podría dejar a todos en shock.

Acompañada de Yasmín Valdés, Ludmila Ksenofontova se acercará a sus compañeros y les pedirá que se junten todos en el living.

La patinadora rusa hará hincapié en que estén absolutamente todos los participantes deben escucharla ¿Qué será lo que quiere comunicar?

Volverías con tu ex? 2

La llegada de Oriana Marzoli generará polémica

También, Oriana Marzoli ingresará a la casona y rápidamente Luis Mateucci se acercará a saludarla con muchísimo cariño.

Inmediatamente después de lo anterior, la española revelará frente a todos que Rai Cerda le escribía constantemente a través de Instagram, desatando la ira de Faloon Larraguibel.

Finalmente, la chica reality animará una dinámica donde leerá todos los mensajes que le envió el ingeniero, dejando a todos sorprendidos.