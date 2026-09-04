"Para la más bella": El cariñoso mensaje y regalo con el que Álvaro Ballero celebró a Valentina Schnitzer
Por medio de su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero le dedicó un cariñoso saludo a la mujer con la cual se le ha vinculado románticamente en el último tiempo.
Se trata de Valentina Schnitzer, una médica veterinaria que conoció cuando adoptó a su gatito Vito, hace un tiempo atrás.
Desde ese entonces, el exparticipante de Volverías con tu ex? 2 ha escrito varios mensajes hacia ella e incluso, publicó una romántica foto.
El saludo de Álvaro Ballero a Valentina Schnitzer
El pasado jueves 3 de septiembre, Valentina Schnitzer estuvo de cumpleaños y Álvaro Ballero publicó la foto de una torta y una bolsa de una reconocida joyería.
Junto a esto, le demostró todo su amor en un pequeño texto: "Esperando a la cumpleañera más bella del mundo. Feliz cumpleaños Valentina, que sea un tremendo nuevo año, espero estar de tu mano para vivirlo ¡Love you (te amo)!".
Tan solo una hora después de la publicación anterior, la veterinaria reposteó la historia del comunicador.
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