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'Para la más bella': El cariñoso mensaje y regalo con el que Álvaro Ballero celebró a Valentina Schnitzer Instagram

"Para la más bella": El cariñoso mensaje y regalo con el que Álvaro Ballero celebró a Valentina Schnitzer

  • Por Fernanda Vielma

Por medio de su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero le dedicó un cariñoso saludo a la mujer con la cual se le ha vinculado románticamente en el último tiempo.

Se trata de Valentina Schnitzer, una médica veterinaria que conoció cuando adoptó a su gatito Vito, hace un tiempo atrás. 

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Desde ese entonces, el exparticipante de Volverías con tu ex? 2  ha escrito varios mensajes hacia ella e incluso, publicó una romántica foto.

El saludo de Álvaro Ballero a Valentina Schnitzer

El pasado jueves 3 de septiembre, Valentina Schnitzer estuvo de cumpleaños y Álvaro Ballero publicó la foto de una torta y una bolsa de una reconocida joyería.

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Junto a esto, le demostró todo su amor en un pequeño texto: "Esperando a la cumpleañera más bella del mundo. Feliz cumpleaños Valentina, que sea un tremendo nuevo año, espero estar de tu mano para vivirlo ¡Love you (te amo)!".

Volverías con tu ex? 2

Tan solo una hora después de la publicación anterior, la veterinaria reposteó la historia del comunicador. 

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