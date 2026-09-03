Nico Solabarrieta y La Guarén revivieron la pasión con romántico baile que terminó en inesperado llanto

03 sept. 2026 - 23:20 hrs.

En el capítulo 55 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta y La Guarén protagonizaron un emotivo momento tras bailar una apasionada coreografía.

La expareja tuvo que interpretar "Saturno" de Pablo Alborán y la presentación terminó con un beso que casi nadie pudo ver.

Sin embargo, Tonka Tomicic les pidió que repitieran la última parte del baile y demostraron toda la pasión besándose nuevamente.

Volverías con tu ex? 2

Las lindas palabras de Yamila Reyna

Tras lo anterior, Tonka Tomicic le preguntó a Nico Solabarrieta cómo se había sentido: "Me siento muy cómodo bailando con ella, también la canción habla de ciertas cosas, que lo dijimos previamente, que también hablamos, entonces sí me da un poquito de pena, genuinamente. Me traté de involucrar harto con la canción y con ella".

Posteriormente, Valentina Torres aseguró que se había "revuelto la guata" y luego comenzó a llorar. Los jurados le dijeron de inmediato al exfutbolista que abrazara a su expareja y él, en la misma emoción, le entregó su cariño.

Finalmente, Yamila Reyna tuvo tiernas palabras para el momento que vivieron ambos: "De esto hablo cuando hablo de conectarse, de contarme la historia, los noté desde el dolor, desde el amor, los noto ahora, Nico, te veo como nunca antes, es hermoso, dejen el orgullo de lado. Si queda amor entre ustedes, siempre va a valer la pena (...) Me llegaron al alma".