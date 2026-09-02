El incómodo reencuentro de Manuel González y Noelia Márquez: Él se fue a un reality sin avisarle

02 sept. 2026 - 23:33 hrs.

En el capítulo 54 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Noelia Márquez tuvieron un tenso reencuentro en su ingreso al reality.

Fue La Guarén quien preguntó cómo era la relación que tenían y el español habló primero, explicando cómo fue que empezó su romance.

"Nos conocimos en noviembre del año pasado, tuvimos un lío, varias veces, cada vez que nos veíamos, nos liábamos, pero no llegamos a tener nada serio porque yo entré a Gran Hermano España y me fui y no le avisé", expresó.

Volverías con tu ex? 2

El cara a cara de Noelia Márquez y Manuel González

"Muy hombre por su parte", lanzó Noelia Márquez sobre la situación y Tom Brusse, quien conocía de antes al nuevo participante, aseguró que él se portó muy mal.

"Si yo estoy soltero y no le debo nada a nadie, no teníamos nada serio, no hice nada en Gran Hermano, tú tampoco eres tonta, cuando yo estaba en Gran Hermano tú también estabas haciendo tus cositas", comentó Manuel González.

Finalmente, la española se defendió, asegurando que quedó muy dolida cuando él se fue al reality y no le avisó.