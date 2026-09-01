Faloon Larraguibel confesó que quería casarse y tener dos hijos con Rai Cerda
En el capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel fue puesta a prueba en el detector de mentiras y lanzó dos inesperadas revelaciones.
Tonka Tomicic fue la encargada de realizarles las preguntas a los participantes, las cuales los pusieron en jaque frente a todos.
En primera instancia, la animadora le consultó a la nueva participante si había pensado en casarse con Rai Cerda y ella dijo que si, respuesta que fue validada por el perito examinador.
El futuro de Faloon Larraguibel junto a Rai Cerda
Tras lo anterior, Faloon Larraguibel recibió otra consulta bastante compleja: "¿Usted pensó en tener un hijo con Rai?".
De inmediato, la comunicadora dijo que sí y según el detector de mentiras eso era cierto: "Los sensores indican que eso es verdad".
"Y no uno, dos", aclaró la participante, dejando en claro que veía un futuro con Rai Cerda.
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