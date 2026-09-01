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Faloon Larraguibel confesó que quería casarse y tener dos hijos con Rai Cerda

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel fue puesta a prueba en el detector de mentiras y lanzó dos inesperadas revelaciones.

Tonka Tomicic fue la encargada de realizarles las preguntas a los participantes, las cuales los pusieron en jaque frente a todos.

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En primera instancia, la animadora le consultó a la nueva participante si había pensado en casarse con Rai Cerda y ella dijo que si, respuesta que fue validada por el perito examinador.

Volverías con tu ex? 2

El futuro de Faloon Larraguibel junto a Rai Cerda

Tras lo anterior, Faloon Larraguibel recibió otra consulta bastante compleja: "¿Usted pensó en tener un hijo con Rai?".

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De inmediato, la comunicadora dijo que sí y según el detector de mentiras eso era cierto: "Los sensores indican que eso es verdad".

"Y no uno, dos", aclaró la participante, dejando en claro que veía un futuro con Rai Cerda.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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