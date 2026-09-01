Faloon Larraguibel confesó que quería casarse y tener dos hijos con Rai Cerda

01 sept. 2026 - 22:45 hrs.

En el capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel fue puesta a prueba en el detector de mentiras y lanzó dos inesperadas revelaciones.

Tonka Tomicic fue la encargada de realizarles las preguntas a los participantes, las cuales los pusieron en jaque frente a todos.

En primera instancia, la animadora le consultó a la nueva participante si había pensado en casarse con Rai Cerda y ella dijo que si, respuesta que fue validada por el perito examinador.

Volverías con tu ex? 2

El futuro de Faloon Larraguibel junto a Rai Cerda

Tras lo anterior, Faloon Larraguibel recibió otra consulta bastante compleja: "¿Usted pensó en tener un hijo con Rai?".

De inmediato, la comunicadora dijo que sí y según el detector de mentiras eso era cierto: "Los sensores indican que eso es verdad".

"Y no uno, dos", aclaró la participante, dejando en claro que veía un futuro con Rai Cerda.