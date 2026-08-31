Faloon Larraguibel frenó en seco a Luis Mateucci a minutos de su llegada: "Es de poco hombre..."

31 ag. 2026 - 23:41 hrs.

En el capítulo 52 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Luis Mateucci tuvieron un tenso cruce cuando ella llevaba tan solo minutos en la casona.

Todo comenzó cuando el argentino comenzó a realizar comentarios y Rai Cerda le dijo que si tenía algún problema con su expareja, él no la iba a dejar sola.

En ese momento, el trasandino dijo que nunca había peleado con la comunicadora y ella ahondó más en eso:"Terminas hablando solo, él necesita hablar de otras personas para que lo pesquen, porque si no, no existe".

El cara a cara de Faloon y Luis Mateucci

Posteriormente, se empezaron a sacar cosas en cara, hasta que Luis Mateucci recordó que Faloon Larraguibel había entrado anteriormente a un reality para comprarse una casa y ella lo frenó en seco: "¿Qué tiene que ver eso? Que vengas a sacar que yo entré a un reality para comprarme algo es de poco hombre, yo no lo he vuelto a contar, no te incumbe, no lo nombres".

Volverías con tu ex? 2

La comunicadora se enojó y le lanzó un duro contrataque: "Si empezamos a sacar... Oye Luis ¿Qué es lo que tienes tú o andas de allegado en las casas de tus amigos o andas en autos prestados? Eso es súper feo, es feo que me andes diciendo esas cosas cuando tú eres el que quizás menos tiene, no está mal, junta la plata, junta las lucas".

Finalmente, el argentino aseguró que no había ningún problema en quedarse en la casa de su mejor amigo y aseguró que esos autos eran de su propiedad.