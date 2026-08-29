Del adiós de Sofía a adelanto del ingreso de Faloon: Momentos que marcaron la semana en Volverías con Tu Ex? 2

29 ag. 2026 - 09:40 hrs.

Esta semana de Volverías con Tu Ex? 2 no estuvo muy alejada de lo que nos viene acostumbrando durante el último tiempo, y es que el drama, romance, chisme, comedia y competencia estuvieron a la orden del día.

Cada capítulo del reality de Mega tiene más tensión y, con eso, los conflictos comienzan a tomarse todos los minutos de emisión, aunque también hay espacio para el romance. En esta nota descubre los momentos que marcaron estos últimos días.

1. Las dudas de Mateucci por relación de Kaoto y Ludmila

Durante el podcast del reality se supo que había un hombre que dudaba de la relación de Kaoto y Ludmila, ya que creía que el joven se ocupaba de la ex de Álvaro Ballero.

Tras ser interpelado, Mateucci tomó el teléfono y confesó que fue él quien dijo eso, asegurando que ha visto actitudes de Kaoto que no son reales para él, además de estar utilizándola para llegar a la final.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

2. La eliminación de Sofía Latorre

Esta semana, Sofía Latorre y Rai Cerda fueron a duelo de eliminación con Luis Mateucci y Bárbara Córdoba, el que terminaron perdiendo y Raimundo terminó eligiendo, una vez más, olvido.

Esto causó que, por segunda ocasión en el reality, Sofía Latorre fuera eliminada, aunque en esta ocasión mucho más tranquila.

3. La pelea de Nicole Moreno y Bárbara Córdoba

Una de las situaciones más tensas de la semana se vivió entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba, quienes se fueron a bañar al mismo tiempo, pero comenzaron a discutir luego de que la modelo argentina se acercara mucho a la figura del fitness nacional.

Fue así como comenzó un cruce de palabras que escaló bastante y con dichos muy fuertes entre ambas.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

4. La pena de Ludmila

Una mañana, Ludmila tomó su café y decidió salir a la terraza para ordenar sus pensamientos. Sin embargo, comenzó a llorar y, momentos más tarde, fue Nicole Moreno quien se dio cuenta.

De inmediato, la modelo fitness la protegió y le preguntó qué estaba pasando, entregándole una contención que la bailarina no esperaba.

5. El ingreso de Faloon Larraguibel

Uno de los grandes momentos de la semana estuvo en el avance del último capítulo, y es que se ve cómo Faloon Larraguibel ingresa a Volverías con Tu Ex? 2.

La modelo llegará con una sonrisa. No obstante, tendrá muchas cosas que hablar con Raimundo Cerda y lo hará de inmediato.