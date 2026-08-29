Emilia tendrá que tomar una dura decisión respecto a Nicolás en el capítulo 11 de La Baronesa

29 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 11 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) rechazará la propuesta de casarse con Paula (Francisca Armstrong) y dará un ultimátum a Aurora (Loreto Valenzuela).

"La Baronesa" regresará con la soga al cuello y tendrá que pedirle a Emilia (Octavia Bernasconi) un último sacrificio por el bien de la familia.

"No podemos seguir dilatando esta situación; tienes que tomar una decisión: o aceptas las reglas de Javier o mañana nos echan a todos a la calle y esta familia se destruye", dirá a su nieta.

La Baronesa / Mega

El momento decisivo

Y aunque Emilia había resistido, el duro momento de hablar con Nicolás (Andrew Bargsted) llegará.

Llorando profusamente, llamará a su novio: "Necesito hablar contigo ahora, ¿puedes venir?". Nicolás se preocupará al oír su voz y le confirmará que llega en 5 minutos.