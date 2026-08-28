Clara cambiará los planes de Antonio con una inesperada petición en el capítulo 11 de La Baronesa

28 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 11 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) y Antonio (Carlos Díaz) fueron al mismo hotel donde tuvieron su noche de bodas, pero en la medida que pasa el tiempo, ella recordará con insistencia las palabras de Francesca (Katyna Huberman).

Los encuentros con su marido nunca han sido espontáneos y el alcohol es parte fundamental en su intimidad. ¿Qué pasaría si ella decide cambiar algo por primera vez?

"Todos mis sentidos puestos en ti"

Antonio estará a punto de poner las gotas de sedante en la champaña de su esposa, cuando ella lo interrumpa al llamarlo.

La Baronesa / Mega

"Yo no quiero tomar. Quiero tener todos mis sentidos puestos en ti", dirá mientras lo abraza cariñosamente.

Esto complicará los planes del abogado, porque cuenta con que su esposa se quede inconsciente para pasar la noche junto a León (César Caillet) quien ya lo espera en el lobby del mismo hotel.