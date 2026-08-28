¿Qué responderá Javier? Aurora ofreció en matrimonio la mano de Paula para salvar a Emilia en La Baronesa
En el capítulo 10 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) tuvo una mala racha en las mesas del "Clavel Rojo" y su ánimo empeoró cuando Aurora (Loreto Valenzuela) entró al clandestino.
"La Baronesa" se acomodó en la barra y Javier fue a hablar con ella, tras arruinar el encuentro entre sus familias para hablar del compromiso.
"Qué sorpresa. ¿Emilia sabe que vino? No creo que le guste nada saber que volvió a jugar", le dijo a la matriarca.Ir a la siguiente nota
El rol de Paula en el trueque de la casa
Aurora pensaba hacer otro tipo de negocios tras enterarse de lo enamorada que está Paula (Francisca Armstrong) del "Querubín".
"Es que no vengo a jugar... vengo a conversar contigo para ofrecerte un trato: mi otra nieta. Mira, yo sé que tú tienes una historia con ella. Me parece que lo más simple y sensato para todos es que te quedes con ella, que te adora y haría todo por ti, ¿no te parece?", le propuso.Ve el capítulo en
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