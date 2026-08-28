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"Vas a destruir mi relación con mi hermana": Emilia y Javier tuvieron tenso cruce en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 10 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) vio a Emilia (Octavia Bernasconi) besándose con Nicolás (Andrew Bargsted), dando cuenta que la joven todavía no termina su compromiso con el preparador físico. 

"Vine a sorprender a mi futura esposa, pero me la encontré con otro tipo besándose en la calle. No me gusta nada lo que está pasando, fíjate", lanzó Toledo a Emilia una vez estuvo sola. 

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Emilia piensa en Paula

Ella también está molesta con la situación. La visita de Andrea (Catalina Guerra) para ponerle presión no le gustó nada, así como tampoco saber que Javier es el hombre por quien tanto sufre Paula (Francisca Armstrong). 

La Baronesa / Mega
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"No me gustan las sorpresas ni las encerronas y mucho menos tu relación con mi hermana. No te hagas el imbécil, Javier, tengo perfectamente claro que tú eres el famoso príncipe azul de Paula. (...) Tú vas a destruir la relación con mi hermana". 

"No te equivoques, esa es tu abuela. Te recuerdo que si tú estás en esta situación, es por su culpa. Emilia, termina tu relación con Nicolás", respondió él. 

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