"Vas a destruir mi relación con mi hermana": Emilia y Javier tuvieron tenso cruce en La Baronesa
En el capítulo 10 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) vio a Emilia (Octavia Bernasconi) besándose con Nicolás (Andrew Bargsted), dando cuenta que la joven todavía no termina su compromiso con el preparador físico.
"Vine a sorprender a mi futura esposa, pero me la encontré con otro tipo besándose en la calle. No me gusta nada lo que está pasando, fíjate", lanzó Toledo a Emilia una vez estuvo sola.
Emilia piensa en Paula
Ella también está molesta con la situación. La visita de Andrea (Catalina Guerra) para ponerle presión no le gustó nada, así como tampoco saber que Javier es el hombre por quien tanto sufre Paula (Francisca Armstrong).Ir a la siguiente nota
"No me gustan las sorpresas ni las encerronas y mucho menos tu relación con mi hermana. No te hagas el imbécil, Javier, tengo perfectamente claro que tú eres el famoso príncipe azul de Paula. (...) Tú vas a destruir la relación con mi hermana".
"No te equivoques, esa es tu abuela. Te recuerdo que si tú estás en esta situación, es por su culpa. Emilia, termina tu relación con Nicolás", respondió él.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
¿Qué responderá Javier? Aurora ofreció en matrimonio la mano de Paula para salvar a Emilia en La Baronesa
-
"Quiero que me expliques tu indiscreción": Francesca enfrentó a León por su falta de ética en La Baronesa
-
"Estoy cansado de tu abuela": Nico explotó ante una Emilia incapaz de decir la verdad en La Baronesa
-
"Tienes que jugar de mi lado": Javier propone plan a Catalina para sacar a Nicolás de su camino en La Baronesa
-
Andrea sorprendió con su presencia a Aurora y le hizo peligrosa petición en La Baronesa
-
"No me pidas...": Clara quiebra su relación de amistad con Francesca tras comentarios de León en La Baronesa