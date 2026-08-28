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"Es mi amor platónico": Daniel revelará lo que siente por Francesca en el capítulo 11 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 11 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) irá al "Doña Aurora" a tomar unos tragos, todavía muy desanimada por todo lo que sucedió con Clara (Lorena Bosch) y León (César Caillet).

Desde la cocina, Daniel (Francisco Reyes Cristi) la mirará a lo lejos y le comentará a sus compañeros de trabajo lo que lleva ocultando durante años. 

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"La Francesca es mi amor platónico, es mi amor ideal como desde los 15 años", dirá. 

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Debido a la larga amistad que une a la terapeuta con su madre, la presencia de Francesca ha estado desde siempre en la vida del chef. "Yo me acuerdo que ella entraba en la pieza y a mí el corazón me saltaba... hasta tartamudeé", revelará con una sonrisa.

Entonces, sus amigos intentarán darle ánimos para que aproveche el momento: "Ese sueño ahora se puede hacer realidad. Yo que tú, atino". 

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