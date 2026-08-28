"Es mi amor platónico": Daniel revelará lo que siente por Francesca en el capítulo 11 de La Baronesa

28 ag. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 11 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) irá al "Doña Aurora" a tomar unos tragos, todavía muy desanimada por todo lo que sucedió con Clara (Lorena Bosch) y León (César Caillet).

Desde la cocina, Daniel (Francisco Reyes Cristi) la mirará a lo lejos y le comentará a sus compañeros de trabajo lo que lleva ocultando durante años.

El secreto de Daniel

"La Francesca es mi amor platónico, es mi amor ideal como desde los 15 años", dirá.

La Baronesa / Mega

Debido a la larga amistad que une a la terapeuta con su madre, la presencia de Francesca ha estado desde siempre en la vida del chef. "Yo me acuerdo que ella entraba en la pieza y a mí el corazón me saltaba... hasta tartamudeé", revelará con una sonrisa.

Entonces, sus amigos intentarán darle ánimos para que aproveche el momento: "Ese sueño ahora se puede hacer realidad. Yo que tú, atino".