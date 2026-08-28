"Es mi amor platónico": Daniel revelará lo que siente por Francesca en el capítulo 11 de La Baronesa
En el avance del capítulo 11 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) irá al "Doña Aurora" a tomar unos tragos, todavía muy desanimada por todo lo que sucedió con Clara (Lorena Bosch) y León (César Caillet).
Desde la cocina, Daniel (Francisco Reyes Cristi) la mirará a lo lejos y le comentará a sus compañeros de trabajo lo que lleva ocultando durante años.
El secreto de Daniel
"La Francesca es mi amor platónico, es mi amor ideal como desde los 15 años", dirá.Ir a la siguiente nota
Debido a la larga amistad que une a la terapeuta con su madre, la presencia de Francesca ha estado desde siempre en la vida del chef. "Yo me acuerdo que ella entraba en la pieza y a mí el corazón me saltaba... hasta tartamudeé", revelará con una sonrisa.
Entonces, sus amigos intentarán darle ánimos para que aproveche el momento: "Ese sueño ahora se puede hacer realidad. Yo que tú, atino".Ve el capítulo en