"Estoy cansado de tu abuela": Nico explotó ante una Emilia incapaz de decir la verdad en La Baronesa
En el capítulo 10 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) descubrió a Emilia (Octavia Bernasconi) mintiéndole y quiso poner el asunto sobre la mesa.
Pero aunque Nico le exigió la verdad, ella no fue capaz de decir lo que la atormenta hace días. Solo dejó entrever que todo este asunto tiene relación con Aurora (Loreto Valenzuela) y que necesita un tiempo para poder resolverlo por sí sola.
Nico explota
"Si estás en un problema con tu abuela por culpa de ella, déjame ayudarte. Estoy cansado de que tu abuela siempre nos eche a perder la vida. ¡Siempre es lo mismo! ¡Siempre se ha querido meter entre nosotros! Reconoce que yo nunca le he gustado para ti, nunca. ¿Pero sabes qué? Esta vez no se va a salir con la suya", dijo el preparador físico a su novia antes de salir de la oficina, dispuesto a confrontar a Aurora (Loreto Valenzuela).Ir a la siguiente nota
Emilia lo siguió, preocupada de lo que fuera a suceder y afuera del "Doña Aurora", lo llamó a la calma.
"Mi amor, yo te amo, ¿ya? Solo necesito que me des tiempo para poder solucionar esto con mi abuela. Todo lo que te pido es tiempo", le rogó.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
¿Qué responderá Javier? Aurora ofreció en matrimonio la mano de Paula para salvar a Emilia en La Baronesa
-
"Quiero que me expliques tu indiscreción": Francesca enfrentó a León por su falta de ética en La Baronesa
-
"Vas a destruir mi relación con mi hermana": Emilia y Javier tuvieron tenso cruce en La Baronesa
-
"Tienes que jugar de mi lado": Javier propone plan a Catalina para sacar a Nicolás de su camino en La Baronesa
-
Andrea sorprendió con su presencia a Aurora y le hizo peligrosa petición en La Baronesa
-
"No me pidas...": Clara quiebra su relación de amistad con Francesca tras comentarios de León en La Baronesa