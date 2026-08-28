"Estoy cansado de tu abuela": Nico explotó ante una Emilia incapaz de decir la verdad en La Baronesa

28 ag. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 10 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) descubrió a Emilia (Octavia Bernasconi) mintiéndole y quiso poner el asunto sobre la mesa.

Pero aunque Nico le exigió la verdad, ella no fue capaz de decir lo que la atormenta hace días. Solo dejó entrever que todo este asunto tiene relación con Aurora (Loreto Valenzuela) y que necesita un tiempo para poder resolverlo por sí sola.

Nico explota

"Si estás en un problema con tu abuela por culpa de ella, déjame ayudarte. Estoy cansado de que tu abuela siempre nos eche a perder la vida. ¡Siempre es lo mismo! ¡Siempre se ha querido meter entre nosotros! Reconoce que yo nunca le he gustado para ti, nunca. ¿Pero sabes qué? Esta vez no se va a salir con la suya", dijo el preparador físico a su novia antes de salir de la oficina, dispuesto a confrontar a Aurora (Loreto Valenzuela).

La Baronesa / Mega

Emilia lo siguió, preocupada de lo que fuera a suceder y afuera del "Doña Aurora", lo llamó a la calma.

"Mi amor, yo te amo, ¿ya? Solo necesito que me des tiempo para poder solucionar esto con mi abuela. Todo lo que te pido es tiempo", le rogó.