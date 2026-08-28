"Quiero que me expliques tu indiscreción": Francesca enfrentó a León por su falta de ética en La Baronesa
En el capítulo 10 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) buscó a León (César Caillet) en su consulta y no lo halló. Luego, fue hasta su departamento porque necesitaba hablarle cara a cara.
Obviamente, el médico no la esperaba, así que se vivió un momento muy incómodo entre los dos.
"Quiero que me expliques tu indiscreción. Quiero que me digas por qué le contaste a Clara algo que yo te había hablado a ti en privado. Tú no tenías derecho a contarle a ella algo que yo hablé contigo en privado en una consulta", lanzó la terapeuta.Ir a la siguiente nota
El cuestionamiento de Francesca apuntó a la ética del doctor Insulza, pero él quiso cambiar el curso de la conversación tras escuchar de la molestia de Clara (Lorena Bosch) al respecto.
"A ver, lo que yo no entiendo es por qué Clara se enojó tanto con todo esto, ¿o Clara también es amiga de esta mujer que tiene el problema?", preguntó y ella sin poder responder con la verdad, dio marcha atrás en sus alegatos.Ve el capítulo en
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