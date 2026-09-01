"No te lo voy a perdonar": Faloon Larraguibel se enfurecerá con Rai Cerda después del detector de mentiras
En el avance del capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tendrán una fuerte discusión tras la actividad del detector de mentiras.
El ingeniero querrá explicarle a su expareja todo lo que salió de la dinámica, pero ella estará muy enojada: "No hables conmigo ¿A qué, para que me estén diciendo cuántos besos te diste? Lo sabías, lo tenías clarísimo y tú sabes que eso no te lo voy a perdonar".
El participante le pedirá a la comunicadora que confíe en él, pero ella se mostrará completamente en contra de hacerlo, debido a los besos que vio en las actividades.
El regaloneo de Ludmila Ksenofontova y Kaoto
Por otro lado, se realizará un divertido concurso donde las mujeres darán lo mejor de ellas para convertirse en Miss Volverías con tu ex? 2.
Finalmente, Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizarán una romántica escena bajo las sábanas y con las luces apagadas.
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