Emilia en problemas: El compromiso con Javier podría arruinar su vida amorosa y familiar en La Baronesa

30 ag. 2026 - 09:15 hrs.

Emilia (Octavia Bernasconi) está en una encrucijada: ayudar a su familia a que no pierda la casa donde han vivido por generaciones o dejarlo todo para seguir al lado del hombre que ama en La Baronesa, la nueva teleserie de Mega.

Todo es culpa de su abuela Aurora (Loreto Valenzuela), quien a raíz de su ludopatía no dudó en apostar la vivienda de los Márquez contra Javier (Simón Pesutic) y la perdió. Pero para su fortuna, ¿o desgracia? Javier ofreció hacer un trueque: la casa a cambio de casarse con Emilia.

Desde ese momento, la joven está angustiada porque no puede contarle a su familia lo que sucede, a riesgo de causarle un infarto a su abuelo Roberto (Patricio Achurra). Tampoco se siente capaz de hablar con su prometido, Nicolás (Andrew Bargsted) porque sigue esperanzada de que se arregle este embrollo antes de que sea demasiado tarde.

La Baronesa / Mega

Las cosas se enredan

Pero si existía alguna posibilidad de que este matrimonio pactado se disolviera sin escándalo, se acabó el día de la fiesta en la azotea.

Daniel (Francisco Reyes Cristi) se involucró sentimentalmente con Catalina (María Jesús Godoy), la hermana de Javier. Asimismo, todos supieron quién era el famoso príncipe azul de Paula (Francisca Armstrong), así que tarde o temprano se podrían encontrar.

Además, los Toledo están al tanto del compromiso y Andrea (Catalina Guerra), la controladora madre de Javier, está presionando por conocer a los Márquez.

¿Cuándo explotará todo? No te pierdas La Baronesa, de lunes a viernes, después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

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