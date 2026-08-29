"Hay un elenco maravilloso": Cantante que musicalizó El Jardín de Olivia es parte del elenco de La Baronesa

29 ag. 2026 - 19:30 hrs.

El nombre de Pablo Toledo puede que no suene conocido, pero bajo el nombre artístico de SIVEN, ha conquistado a los fanáticos de las teleseries de Mega con sus canciones.

Tras cantar "Nunca se olvida", el tema principal de El Jardín de Olivia, el artista sigue ligado al área dramática de nuestro canal, pero esta vez como actor.

En conversación con Página 7, señaló que en La Baronesa da su "primer paso como actor en un bolo de continuidad... El papel de esta teleserie lo decreté hace tiempo. Ustedes me preguntaron si es que yo soñaba el día de mañana con ser actor en una de las teleseries donde pongo música y yo les dije que sí, que estaba preparándome, estaba estudiando y dos años después, ocurre esto".

Instagram de @siven_latino

¿Cuál es su papel en La Baronesa? El personaje de SIVEN está estrechamente relacionado con el "Doña Aurora", el restaurante de la familia Márquez.

"Soy (Luis) el ayudante de cocina de Fran Reyes Cristi (Daniel en la historia). Lo he pasado muy bien, él es un gran compañero, hay un elenco maravilloso, he aprendido muchísimo al estar ahí en el set", declaró.

Instagram de @siven_latino

"La oportunidad se dio porque en Aguas de Oro me tocó hacer de un carabinero, un bolo de una aparición y, bueno, me llamaron y me preguntaron si quería estar en un bolo, pero de continuidad, o sea, estar desde el inicio hasta el fin de la teleserie. Por supuesto, dije que sí", agregó.

Pero además de sus momentos en pantalla, SIVEN también interpreta la canción "Si hoy fuera el último día", que se utiliza para musicalizar las escenas de Emilia (Octavia Bernasconi) y Nicolás (Andrew Bargsted) en la producción.

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