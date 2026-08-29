"Tenemos que terminar": Emilia se verá forzada a hablar con Nico en este adelanto de La Baronesa

29 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Durante los próximos capítulos de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) verá hasta qué punto su abuela es capaz de cubrirse las espaldas a costa de la felicidad de ella, supuestamente su nieta más querida.

Si la joven aceptó casarse con Javier Toledo (Simón Pesutic), fue para evitar que su abuelo Roberto (Patricio Achurra) sufriera otro infarto. No iban a perder la casa, pero la idea era encontrar una alternativa antes.

Aurora (Loreto Valenzuela) insistirá en que Emilia tomó esta decisión por su propia voluntad. Ella le contestará: "No me obligaste, pero me rogaste que aceptara y me dijiste que íbamos a buscar otras opciones en el camino".

"Bueno, esas opciones ya no existen", responderá la matriarca con frialdad.

La Baronesa / Mega

Emilia está enamorada de Nicolás (Andrew Bargsted), pero con mucho dolor tendrá que sacarse el anillo de compromiso que él le regaló. Con la presión encima, lo citará para darle una dura noticia: "Tenemos que terminar".

¿Cómo reaccionará Nicolás con el término de una relación de años de la noche a la mañana? No te pierdas La Baronesa, de lunes a viernes, después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, por las pantallas de Mega.

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